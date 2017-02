VICE-GOVERNADOR TERÁ REUNIÃO DE TRABALHO AMANHÃ NA PREFEITURA

O vice-governador de Goiás, José Eliton Figueiredo (PSDB), vai cumprir uma agenda de trabalho nesta quinta-feira, 16, em Itumbiara. Ele será recebido pelo prefeito Zé Antônio (PTB) no Palácio 12 de Outubro, sede da Prefeitura, para uma série de reuniões e despachos sobre ações de parceria entre o município e o governo estadual. Uma coletiva com a imprensa foi agendada para 10h, no saguão do paço municipal.

O governador Marconi Perillo (PSDB) incumbiu o vice-governador de coordenador o programa de investimentos do Estado com os recursos da venda da CELG D, em valores que se aproximam de R$ 1 bilhão. O dinheiro será utilizado para conclusão de obras e melhoria de setores fundamentais para a vida dos cidadãos, como saneamento básico, estradas, duplicações, hospitais, escolas, e o sistema prisional.

As demandas de Itumbiara junto ao Estado, como a revitalização da Av. Modesto de Carvalho, a construção da estrada entre Itumbiara e Cachoeira Dourada e a emenda de R$ 20 milhões para construção do Hospital Municipal José Gomes da Rocha, serão temas tratados com o vice-governador. O vice-prefeito Gugu Nader (PSB), secretários, vereadores e líderes de vários segmentos participarão da recepção ao vice-governador.