VIGILÂNCIA: CARNES E BACALHAU IMPRÓPRIOS PARA CONSUMO NO BRETAS

A Vigilância Sanitária de Itumbiara, realizou, no dia 23/3/2017, fiscalização no estabelecimento Cencosud Brasil Comercial Ltda (Supermercado Bretas), localizado à Av. JK nº 485, Setor Jardim América.

Foram encontradas irregularidades na comercialização de alimentos, notadamente nos produtos de carnes e peixe (bacalhau), onde, nos primeiros (carnes), as temperaturas de armazenamento, expressamente recomendadas nas embalagens, pelos fabricantes, se encontravam superadas nas condições verificadas, conforme atestaram as observações e medições realizadas por termômetro à laser; no caso do segundo produto (bacalhau), as embalagens primárias (que ficam em contato direto com o alimento) estavam corrompidas em alguns casos e, em outros, com as etiquetas de identificação do produto totalmente apagadas e/ou ilegíveis, não possibilitando as devidas informações sobre o peso e, principalmente, sobre a data de validade deste produto, inviabilizando totalmente sua percepção e compreensão pelo consumidor.

No total foram apreendidos e, posteriormente, inutilizados, cerca de 70 Kg de alimentos, consoante descrito no auto de apreensão e inutilização nº 2742, o que acabou ensejando, também, imposição de auto de infração nº 0634 (Multa de 16,6 UFIs, R$ 1.250,00 aproximadamente.