Zé Antônio é o terceiro prefeito mais influente de Goiás, revela pesquisa

O prefeito de Itumbiara, Zé Antônio da Silva Netto (PTB), que acaba de completar o primeiro mês de sua gestão, foi eleito como o terceiro prefeito mais bem avaliado do Estado, em votação organizada pela Contato Comunicação, de Goiânia. O ranking é liderado por Maguito Vilela (PMDB), de Aparecida de Goiânia, com 41,86%, seguido por Iris Rezende (PMDB), de Goiânia, citado por 25,58%. O prefeito de Itumbiara ficou em terceiro lugar, com 6,98%.

O ranking dos políticos mais influentes de Goiás foi elaborado a partir da votação de 171 profissionais, entre jornalistas, representantes de entidades de profissionais da comunicação, publicidade e marketing, assessores, médicos, advogados, professores, diretores dos principais veículos de comunicação do Estado, gestores públicos, colunistas sociais, cientistas políticos, conselheiros de entidades classistas como OAB, CRF e CREA, entre outras.

A votação ocorreu entre os dias 22 a 30 de janeiro de 2017, de uma lista emitida pela Contato Comunicação, e que exigia, para que o voto fosse considerado válido, informações pessoais completas, com checagem de CPF.

Aos 27 anos, Zé Antônio é formado em gestão pública e engenharia agronômica. Iniciou a carreira política em 2008, com 19 anos, sendo eleito naquele ano o vereador mais votado da história de Itumbiara, com 2.934 (5,62%) votos pelo PMDB. Quatro anos depois foi eleito vice-prefeito de Itumbiara pelo PSD, com 32.374 votos (59,32%).

Renunciou ao cargo de vice-prefeito em 2014, após ser eleito deputado estadual pelo PTB, com 37.061 (1,19%) dos votos. Exerceu o cargo por dois anos, até ser escolhido candidato a prefeito no dia 29 de setembro, após o assassinato do ex-prefeito Zé Gomes Rocha, a quem sucedeu na disputa e venceu com 36.143 (67,27%) dos votos. Renunciou ao mandato de deputado estadual no dia 30 de dezembro e dois dias depois assumiu a Prefeitura de Itumbiara para o mandato no quadriênio 2017/2020.