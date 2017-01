Zé Antônio recebe suplentes de vereadores

O prefeito Zé Antônio (PTB) e vice-prefeito Gugu Nader (PSB) investem no diálogo com poderes constituídos, instituições e sociedade civil organizada. Está sendo apresentado o quadro administrativo, financeiro e econômico em que assumiram a Prefeitura, bem como o planejamento e ações determinados para equilibrar as contas e ter capacidade de investimento. Na oportunidade, ouvem sugestões e demandas apresentadas por cada seguimento para superar o atual cenário e promover o desenvolvimento.

Nesta quinta-feira (26), no período da manhã, o prefeito recebeu um grupo de ex-vereadores e suplentes de vereadores da base aliada no Palácio 12 de Outubro. Estavam presentes Dr. Alcides Pacheco, Expedito Costa, Graziela Santiago, Henrique Borges, Cristiano Rodrigues e Wilson Salina do PTB; Dalminho (PSDB); Valdeir Enfermeiro (PCdoB); Lindomar Macedo (PMN); Geraldo Nunes (PT), Amilton Tibeca (PSB) e Wellington Areda (PSL).