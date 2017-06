Zé Antônio vai receber título de cidadão goianiense na sexta

O prefeito de Itumbiara, José Antônio da Silva Netto (PTB), o Zé Antônio, vai receber título de cidadão goianiense na próxima sexta-feira, dia 09 de junho, durante sessão solene na Câmara Municipal de Goiânia. A sessão terá início às 19h30, no plenário Trajano Guimarães. Na mesma oportunidade, o deputado estadual Diego Sorgatto (PSB) também receberá a honraria. A propositura dos títulos de cidadania é do vereador Lucas Kitão (PSL).

Aos 28 anos, Zé Antônio já foi vereador, vice-prefeito e deputado estadual. Em outubro foi eleito prefeito de Itumbiara. Formado em engenharia agronômica e gestão pública. Zé Antônio é amigo de Lucas Kitão, que é advogado na capital e participou do lançamento de sua candidatura a vereador no ano passado.